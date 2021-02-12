Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin çekimleri bir süredir Gazi Mağusa'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim başkanı Fahrettin Altun, dizinin setini ziyaret etti.

Setin bulunduğu tarihi alanı gezen Oktay ve Altun, diziyle ilgili bilgi aldı, dizide kullanılan malzemeleri, Kıbrıs olayları sırasında kullanılan silahları ve dekorları inceledi.

Tamamı KKTC'de çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer alacağı dizi yakın zamanda TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

Adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan dizi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 dönemiyle ekranlara gelecek.