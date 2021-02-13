Artvin’in Arhavi ilçesinde Kübra ve Melda Çelenk kardeşler, Kübra ve Melda Çelenk kardeşler “balıkçılık erkek işi” söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, satıyor, ekmek paralarını kazanıyorlar.

“Erkek işi, kadın işi diye bir şey yok”

20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, en büyük destekçilerinin babaları olduğunu söyledi:

“Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz. İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen kadınlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve bu gururla gidiyorum.”

“Bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı”

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de yeni başladıkları bu meslekte kendilerini geliştirmek için yaptıklarını anlattı:

“2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Dükkânı açınca iş ile ilgili detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz.”

