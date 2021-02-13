Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 48 eve karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 48 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Adıyaman'da bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Farklı mahallelerdeki 48 evde karantina uygulaması başladı.
Karantinaya uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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