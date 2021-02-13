Hocaömer mahallesinde hediyelik eşya satan bir iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, içerde bulunan bir kadın müşterinin çantasındaki cep telefonunu çaldı.

Dükkandan çıkan şüpheli, bu defa da kaldırım üzerinde bebek arabasıyla ilerleyen bir kadının açık olan çantasından cep telefonu alarak kaçtı.

Bir süre sonra kadınlar çantalarında cep telefonlarının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis işyerinde bulunan güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.