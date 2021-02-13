Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cep telefonu hırsızlığı kamerada
Adıyaman'da kimliği belirsiz bir kişinin kalabalıktan isitifade ederek iki kadının cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hocaömer mahallesinde hediyelik eşya satan bir iş yerine giren kimliği belirsiz kişi, içerde bulunan bir kadın müşterinin çantasındaki cep telefonunu çaldı.
Dükkandan çıkan şüpheli, bu defa da kaldırım üzerinde bebek arabasıyla ilerleyen bir kadının açık olan çantasından cep telefonu alarak kaçtı.
Bir süre sonra kadınlar çantalarında cep telefonlarının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis işyerinde bulunan güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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