Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta fırtına: Dalgaların boyu 5 metreye çıktı
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar gün içinde etkisini artırdı.
Rüzgar sebebiyle balıkçılar da denize açılamadı.
[Fotoğraf: AA]
Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Kuvvetli rüzgar, gün boyu aralıklarla etkisini sürdürecek.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 13:54
- 13:59
- 13:44
- 13:37
- 13:44
Sıradaki Haber
Adadaki tavşanlar Jandarma'ya emanet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz