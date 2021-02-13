Koronavirüs salgını sonrası başlayan aşılama çalışmaları ile birlikte 89 yaşındaki ikiz kardeş, Hacer ve Emriye Sarı aşılarını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı Yalıköy Aile Sağlığı Merkezi’ne giderek, yapılan kontrollerin ardından aşılarını olan nineler emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan ikiz nineler aşıdan umutlu olduklarını söyledi.

Nineler aşıdan umutlu

İkiz ninelerin bakımıyla ilgilenen akrabaları Emine Sarı, ninelerin aşılamanın başladığını duyunca çok sevindiğini söyledi.

“Önce randevu aldık. Sonra aile sağlığı merkezine geldik ve aşılarını yaptırdık. Şuan 89 yaşına girdiler. Aşının, korona virüse karşı inşallah koruyacağını düşünüyoruz. Kendileri de aşıyı duyunca çok istediler hatta yaptırıp dışarıya çıkmak istediler. Şuan için çok şükür bilinen bir sağlık sorunları da yok, sadece yaşlarının verdiği ağrıları var.”

Aşıları yapılan ikizler nineler, sağlık merkezinde bir süre gözlemlendikten sonra evlerine gönderildi.

Evleri Emine Erdoğan’ın talimatıyla yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından ninelerin eski evi yıkılarak, yerine iki katlı 53 metrekare ev yapılmıştı.

