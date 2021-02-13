Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka belirlendi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son dönemde günlük COVID-19 vaka sayısı 20 binlerde ve ölü sayısı 300 ila 400 arasında seyrediyor.
Fransa'da son 24 saatte 320 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan can kaybı 81 bin 448'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 701 artışla 3 milyon 427 bin 386'ya yükseldi.
Son 7 günde hastanelere tedaviye alınan 10 bin 79 kişiden 1767'si yoğun bakımda tedavi görüyor.
Aşılananların sayısı 2,2 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 220 bin 762'ye yükseldi, bunlardan 617 bin 715'ine ikinci doz aşı vuruldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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