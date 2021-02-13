Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında daha önce de kumar operasyonu düzenlenen apartmandaki dairenin bir üst katına girip çıkanların çok olmasından şüphelenerek takip başlattı.

Polis ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcılığından arama kararı alınmasının ardından daireye operasyon düzenledi. Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.G. gözaltına alındı.

Dairede bulunan paralara el konuldu

Burada bulunan 6 kişiye ise COVID-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafeye aykırı olarak kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca dairede bulunan 3 bin liraya da el konuldu. Zabıta ekipleri ise daireyi mühürledi.