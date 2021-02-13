8 Şubat günü A.U isimli bir kişiyi arayan şahıs, kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek, evinde bulunan paraların kontrol etmeleri gerektiğini söyleyip paraları kendisine vermesi gerektiğini söyledi.

Panikliyen A.U, toplam 1 milyon 700 bin TL’yi kapıya gelen kişiye teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.U durumu polise haber verdi.

Polisler teknik ve fiziki takiple suçluyu yakaladı

Hemen harekete geçen polisler, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda, Ankara’ya giden bir otobüse bindiği belirlenen şüpheli İ.Ç’yi Akıncı gişelerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde 1 milyon 300 bin TL para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Banka görevlisi durumdan şüphelendi

Diğer bir olayda ise N.S’yi arayan bir kişi kendisini hakim savcı olarak tanıttı ve yine aynı yalanla adının FETÖ dosyasına karıştığını söyledi.Paraların güvende olması için kontrol edilmesi gerektiğini söyleyip, paraları istedi.

Bunun üzerine N.S. bankadan 330 bin TL çekip gelen kişiye verdi. Olaydan 4 gün sonra tekrar arayıp 280 bin TL daha istedi.

N.S. aldığı paraları çekmek için bankaya gittiğinde banka görevlisi durumdan şüphelenip polisi aradı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiğinde sahte para dolu çantayı gelen şüpheliye vermesi için N.S. ile görüştü.

Şüpheli paraları aldığında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serhan A. tutuklandı.