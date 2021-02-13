Hafız Abdullah Nazırlı, çoklu organ yetmezliği ve genel durum bozukluğu sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

107 yaşında yaşamını yitiren Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze namazı Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde kılındı.

[Fotoğraf: AA]

'Hocamız binlerce hafızı yetiştirdi, fazilet erbabıydı'

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Elazığ'da Hafız Abdullah Nazırlı için cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/pyeTBmCiqv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 13, 2021

Erdoğan, Nazırlı'nın vasiyeti üzerine cenazeye katılmak için Elazığ'a gittiğini söyledi.

Hafız Nazırlı'nın binlerce hafız yetiştirdiğini aktaran Erdoğan, "Hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğidin karı değil. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük, bir fazilet erbabıydı. Allah rahmet eylesin" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze namazını Erbaş kıldırdı

Nazırlı'nın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze töreninin ardından hafız Nazırlı'nın naaşı Harput Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. Elazığ'ın kanaat önderlerinden olan Nazırlı, bugüne kadar 100'e yakın kitap yazdı ve birçok hafız yetiştirdi.