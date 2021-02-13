Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa merkezli 10 ilde dün terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, "terör örgütü içinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da 17 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Terörle Mücadele
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