Iğdır'da engelli bir genç daha motosiklete kavuştu. Tuzlucalı iş insanı Korkmaz Korkusuz, engelli motosikleti alarak İlkin Alagöz'e hediye etti.

Yürümekte zorlanan 28 yaşındaki Alagöz, motosikleti alınca çok sevindi. 2 çocuk babası Alagöz, Korkusuz’a teşekkür ettiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce Azad Tozluk isimli engelliye hediye edilen motosikleti gören İlkin Alagöz, yerel bir gazeteye giderek kendisine de bir engelli motosikleti verilmesini istemişti.

Haber: Serdar Ünsal