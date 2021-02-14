Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direğe çarpan araç 11 mahalleyi enerjisiz bıraktı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 11 mahallede enerji kesintisi yaşandı.
E.G. yönetimindeki hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu Şeyhtımarı sapağında elektrik direğine çarptı.
Direğin devrilmesi sonucu 11 mahallede enerji kesintisi meydana geldi.
SEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla mahallelere yeniden elektrik verildi.
Bu arada çalışmalar sırasında SEDAŞ ekiplerinin üzerine doğru gelen aracın aniden durması kısa süreli paniğe neden oldu.
Etiketler: Elektrik Trafik Kazası
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