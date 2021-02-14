E.G. yönetimindeki hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu Şeyhtımarı sapağında elektrik direğine çarptı.

Direğin devrilmesi sonucu 11 mahallede enerji kesintisi meydana geldi.

SEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla mahallelere yeniden elektrik verildi.

Bu arada çalışmalar sırasında SEDAŞ ekiplerinin üzerine doğru gelen aracın aniden durması kısa süreli paniğe neden oldu.