Çanakkale Valiliği, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.