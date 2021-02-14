Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.
Çanakkale Valiliği, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personel de yarın idari izinli sayılacak.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Kar Yağışı
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