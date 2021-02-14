Meteoroloji, İzmir'de sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İzmir'in yanı sıra Manisa için de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Hortum ve dolunun vurduğu İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde ise yaralar sarılıyor.

Çeşme Alaçatı'da hasar gören evlerde, onarım çalışması sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü de sürdü.

700 dönüm seranın doludan hasar gördüğü Urla'da ise onarım çalışmaları devam ediyor.

Bazı üreticiler, dolunun parçaladığı sera örtülerini yağış ve zirai don tehlikesine karşı ilave naylon örtülerle tamir etmeye çalıştı.