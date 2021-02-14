Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de denizi kirleten gemilere 44 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin’de 22 ay boyunca havadan yapılan kontrollerde denizi kirlettikleri tespit edilen 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza uygulandı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denizin temiz tutulması için denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin 2019 yılından itibaren yaptıkları 490 denetimde 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza kesildi.
[Fotoğraf: AA]
Denetimlere drone desteği
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, daha hızlı hareket edebilmek için denetimleri drone ile yaptıklarını ve limana yanaşan gemileri takip ettiklerini söyledi:
"Atık su bıraktığını tespit ettiğimiz deniz araçlarına deniz denetim teknemizle hızlıca ulaşarak numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlara analize gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz."
Etiketler: Çevre Kirliliği
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