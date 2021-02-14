Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denizin temiz tutulması için denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin 2019 yılından itibaren yaptıkları 490 denetimde 26 gemiye 44 milyon 464 bin lira ceza kesildi.

[Fotoğraf: AA]

Denetimlere drone desteği

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, daha hızlı hareket edebilmek için denetimleri drone ile yaptıklarını ve limana yanaşan gemileri takip ettiklerini söyledi:

"Atık su bıraktığını tespit ettiğimiz deniz araçlarına deniz denetim teknemizle hızlıca ulaşarak numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite laboratuvarlara analize gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa idari para cezası uyguluyoruz."