Öğle saatlerine kadar Erzurum'un orta ve kuzey kesimlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 4, Tunceli'de 3, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Kars ve Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 14, Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3 ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 53 ve Konaklı'da 31 santimetre ölçüldü.

Çatı uçması, ağaç devrilmesi yaşanabilir

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde 30 ila 50 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.