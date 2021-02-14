Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 08:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.
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