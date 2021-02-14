Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Güney Marmara'da beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle yarın planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Erdek ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Erdek, Balıklı, Avşa, Marmara ve Ekinlik hattında beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, yapılması planlanan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, olumsuz hava koşullarının pazartesi ve salı günlerinde de devam etmesi ihtimali üzerine ada hatlarında sefer olasılığının düşük olduğu belirtildi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Marmara Bölgesi
Sıradaki Haber
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz