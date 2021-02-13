Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Ağrı'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirdi.
Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, ekipler firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şüpheli olan bir zanlının da tutuklu olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen biri cezaevinde bulunan 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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