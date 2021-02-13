Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, zanlıların adreslerinde ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği ile 28 fişek ele geçirdi.

Yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı, ekipler firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, şüpheli olan bir zanlının da tutuklu olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen biri cezaevinde bulunan 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.