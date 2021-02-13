Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA,DHA
İstanbul'da kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde yağış tipi şeklinde görülüyor.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji Marmara Bölgesi
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