Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu Valiliği'nden yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu Valiliği, "turuncu" kodlu kar uyarısında bulundu. Yoğun kar yağışının 50 santimetreye kadar ulaşabileceği belirtildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler ve Şenpazar ilçelerinde 20-50 santimetre arasında yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, buzlanma ve don nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar, yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği söylendi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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