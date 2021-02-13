Yerli radar kullanıma hazır
Yurt dışından temin edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı daha gelişmiş yerli alternatif üretildi. Yerli radarlar bu yıl trafik birimlerine teslim edilecek. Sistem asayiş amaçlı da kullanılabilecek.
Ankara'da trafik güvenliği alanında çalışma yürüten firma yerli mobil hız tespit sistemi diğer adıyla radar üretti.
4 şeride kadar takip yapabiliyor. Ayrı ihlalleri aynı anda tespit ediyor.
Aynı anda birden çok aracı tespit edebiliyor
Yerli radarda eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile tespit teknolojisi yer alıyor. Böylece bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlali tespit edilebiliyor.
Araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görselinin yanında birçok önemli veri de tespit edilip dijital olarak dosyalanıyor.
Yıl içinde kullanılacak
Daha önce yurt dışından temin edilen sistem için ilk sözleşme imzalandı. Saha testleriyle hazır hale getirilen yerli radar bu yıl içinde trafik birimlerince kullanılacak.
Ayrıca asayiş amaçlı kullanımlar için de güncellenebilecek.