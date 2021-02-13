Ankara'da trafik güvenliği alanında çalışma yürüten firma yerli mobil hız tespit sistemi diğer adıyla radar üretti.

4 şeride kadar takip yapabiliyor. Ayrı ihlalleri aynı anda tespit ediyor.

Aynı anda birden çok aracı tespit edebiliyor

Yerli radarda eski nesil doppler teknolojisi yerine lidar ile tespit teknolojisi yer alıyor. Böylece bir araç yerine aynı anda onlarca aracın ihlali tespit edilebiliyor.

Araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görselinin yanında birçok önemli veri de tespit edilip dijital olarak dosyalanıyor.

Yıl içinde kullanılacak

Daha önce yurt dışından temin edilen sistem için ilk sözleşme imzalandı. Saha testleriyle hazır hale getirilen yerli radar bu yıl içinde trafik birimlerince kullanılacak.

Ayrıca asayiş amaçlı kullanımlar için de güncellenebilecek.