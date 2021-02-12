Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı”ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasıyla birlikte, bilimsel çalışmalar yapacak uzay yolcusunun hangi kriterleri taşıyacağı merak konusu oldu.

Uzay yolcusu hakkındaki kriterler listesi havacılık tecrübesi olan, havacılık ve uzay tıbbı bölümleriyle spor tıbbı uzmanları ve psikoloji uzmanları tarafından oluşturulacak.

Aday astronot eğitimden geçecek

Uzaya gitmesi hedeflenen Türk vatandaşı, diğer ülkelerde olduğu gibi birtakım eğitimlerden geçecek.

Öncelikle eğitimin verileceği kurum tarafından istenen yetkinlik ve becerilere sahip kişiler belirlenecek. Bu kişiler arasından seçilen 3 aday ise yaklaşık 2 yıl sürecek bir eğitim programına alınacak.

Eğitici kurumun “en başarılı” olarak gördüğü aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilecek.

2023’e yetiştirilmeye çalışılıyor

Aday astronotun seçilmesinin ardından, uluslararası iş birliği programları dahilinde belirlenecek takvimin Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Astronot Programı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek bilimsel deneyleri ve Türkiye'de geliştirilen malzemelerin uzay dayanım testlerini de kapsayacak.

Bilim misyonu, üniversiteler ve bilim insanlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek.

Uygun takvim planlanırsa Türk astronot tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir küp uydu gönderilmesi de gerçekleştirilebilecek.

Seçilecek adayla ilgili kriterler var

Ulusal uzay ajansları genellikle astronot adaylarında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı sıra belirli fiziksel özellikleri karşılama şartını da arıyor.

Adayların havacılık ve uzay alanında deneyim sahibi olması tercih sebebi olurken, adaylar sivil veya askeri personel arasından seçilebiliyor.

Astronot adaylarının herhangi bir hastalığının ve psikolojik rahatsızlığının bulunmaması ve keskin görüş kabiliyetine sahip olması gerekiyor.