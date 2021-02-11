Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, dijital dünya, yeni iletişim teknolojileri, geleneksel medya ve Türkiye'nin tanıtımı, yerel ve ulusal medyanın ülke tanıtımına katkısı, yeni tür yayıncılık ve Türkiye'nin tanıtımı, global bilgi ağları, veri güvenliği ve iletişim gibi konular ele alınacak.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, teknolojinin gelişmesiyle yeni bir medya düzeninin ortaya çıktığını belirterek, televizyon izleme ve gazete okuma alışkanlıklarının değiştiğine işaret etti.

"Kişisel verileri korumak önemli hale geldi"

Artık sanal ve dijital bir dünya olduğuna dikkati çeken Burhan, "Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ele alacağız" açıklamasında bulundu.

Sektörün önemli isimlerinin katılacağı çalıştay, 5-6 Mart'ta İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak.