Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Microsoft, 51 milyar dolara Pinterest'i satın almaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Financial Times, Microsoft’un önceki haftalarda 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformu "Pinterest"i satın almak için müzakereler yürüttüğünü iddia etti.
Halihazırda müzakerelerin sonuçlanmadığı belirtilen haberde, satın alma işlemi için öngörülen tutarın 51 milyar dolar olduğuna işaret edildi.
Kullanıcı sayısı 100 milyon arttı
Pinterest daha önce yaptığı bir açıklamada 2020’de kullanıcı sayısının 100 milyon arttığını belirtmişti.
Pinterest’in bağımsız bir şirket olarak kalmak istediği basına yansımıştı.
Linkedin'i 26,2 milyar dolara satın almıştı
Microsoft, sosyal medya platformlarından Linkedin’i 2016’da 26,2 milyar dolara satın almıştı.
Etiketler: Sosyal Medya
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