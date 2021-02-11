Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, son dönemde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklılarının arı ırkları üzerinde risk oluşturduğunu vurgulayarak yapılması gerekenler hakkında arı yetiştiricilerine önerilerde bulundu.

Hava koşulları arıcılık için tehlike



Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, kış mevsiminin normallerin üzerinde sıcaklıkla geçmesinin arıcılık açısından istenmeyen bir durum olduğunu söyledi:

"Şu andaki hava koşullarının her yıl alışık olduğumuzdan farklı seyretmesi arılar için ciddi anlamda büyük tehlike. Tüm Türkiye için havalar düşünülenin tam tersine her yıl olduğundan farklı olarak çok sıcak gidiyor. Nasıl insanlarda bir biyolojik saat, biyolojik denge varsa arılardaki bu biyolojik denge tehlike arz ediyor."

Arı ırkı biyoçeşitliliği tehlikede

Kekeçoğlu, kış salkımı oluşturamayan arının dışarı çıkmak istediğinde enerji harcadığını ve içerideki balı tüketmeye çalıştığını aktardı:

"Küresel ısınma yıllar geçtikçe ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Bu tehlike arılar ve arı nesilleri için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bu kez arıcılar hava koşullarına uyum sağlayan arı nesillerini tercih etmeye başlıyor. Bu da diğer nesillerin yok olmasına neden oluyor. Bu arı ırkı biyoçeşitliliği açısından büyük bir tehlike."

Protein katkılı ek gıda

Doç. Dr. Kekeçoğlu, arıcılara değişken olan hava koşullarını göze alarak arıların beslenmesine özen göstermesini tavsiye etti:

“Önümüzdeki günlerde aniden havaların soğuyacağını düşünürsek arılara protein katkılı ek besleme yapılması önemli. Arıcılarımız ek gıda ve beslenmenin yanında ırk değişimine gitmeden yerli arı ırkları ile çalışsınlar. İklim şartlarına göre ırk değişimine yönelmesinler. Dışarıdan ithal arı ırkı getirerek biyoçeşitliliğimizi bozmasınlar."

