TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından kutup çalışmaları alanında ödüle layık görülmüştü.

Özsoy, bilimsel çalışmalar yapmak için 2006 yılından itibaren 6 kez gittiği kıtadaki bilim yolculuğunda, deniz buzlarını inceleyerek dünyanın geçmişiyle ilgili araştırmalara katkı sunuyor.

Hedef Antarktika’da Türk bilim üssünü kurmak

Özsoy, 2006’da ilk kez gittiği Antarktika’da ülkelerin üslerini ve bayraklarını görünce Türkiye’nin de burada bir üssü olmasını arzu ettiğini, bunun üzerine 2015 yılında Türkiye’de ilk kutup araştırmaları merkezi olan İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İTÜ PolRec) kurduklarını söyledi.

2017 yılında Antarktika projesi olarak Cumhurbaşkanlığının himayesine giren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda Antarktika’ya 3 ulusal sefer gerçekleştiren merkez, 4’üncü seferini TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü adıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Antarktika seferinde kendi gemisini kiraladığını ve lojistiği sağladığının altını çizen Özsoy, projenin temel hedefinin danışman ülke statüsüne geçerek Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulması olduğunu anlattı.

48 bilimsel makale yayımlandı

Antarktika’ya yapılan seferlerle Türkiye’den 70’in üzerinde araştırmacı, bilim insanı, öğretmen veya uzmana bilimsel çalışma yapmaları için kutuplarda bulunma imkanı sunulan projede 48 bilimsel makale yayımlandı.

Özsoy, üs kurulumuyla ilgili çalışmaların hız kazanarak 2023 hedefleri içerisinde yer aldığını söyledi.

“Genç kızlar ‘ben yapamam’ demesin”

Kadınların bilim içinde daha gerilerden geldiğine ve sayısal olarak az olduğuna dikkat çeken Özsoy, genç kızlara cesaret mesajı verdi:

“Genç kızlarımızın ben yapamam, bilim insanı olamam demekten vazgeçmeye, kendilerini araştırmaya, geliştirmeye, sormaya, bilim insanlarına ulaşmaya davet ediyorum. Öğrencilerle, çocuklarla kutup özelinde iklim konularında bilim insanı, bilim kadını olma adına farklı platformlarda bir araya gelip, neler yapabileceklerini aşılamaya çalışıyorum. Dünyaya ışık tutmalıyız. Gençlerimizin motive olması, genç kızlarımızın sorgulayarak bizlere, bilim insanlarına ulaşmasını istiyorum. Rol model alırlarsa bizden de daha iyi noktalara geleceklerine şüphem yok.”