Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündemdeydi.

Milletvekillerinden farklı isim önerileri geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ben 'dadaş' kavramını çok değerli buluyorum. Ve 'Gökdadaş' diye bir teklifte bulunuyorum. Çünkü dadaş bu milleti ifade eden esaslı bir damardır" dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in isim önerisi ise, 'barış' oldı. Keven, "Tüm dünyanın barışa ihtiyacı var, ülkemizin daha çok" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Cacabey' önerisine MHP'li vekiller tam destek verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Efendim lider kararını vermiştir biz de liderin verdiği karar tartışılmaz 'Cacabey' uygundur" dedi.

Türk tarihinde gök bilim alanında çalışma yapmış bilim insanlarını referans gösterenler de oldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Tarihimizi, kimliğimizi ortaya çıkaracak, özgüvenimizi ortaya koyacak, bizim milletimiz geçmişte Uluğbey gibi Ali Kuşçu gibi Harezmi gibi çok büyük bilim adamları uzay çalışmaları yapmış bir milletin evlatlarıyız biz. İnşallah güzel bir isimle milletimizin huzuruna çıkarız" ifadelerine yer verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cacabey de olabilir ama mesela Ali Kuşçu da olabilir pek çok isim var. Önemli olan uzaya bir Türk göndermektir" dedi.