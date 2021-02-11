Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürbulak'ta rekor miktarda eroin ele geçirildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi." dedi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak sınır kapısında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 808 kilogram eroin cinsi uyuşturucu maddeyle tek seferde yapılan en büyük miktardaki eroin yakalamasına imza atıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, operasyona ilişkin açıklamasında, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi." dedi.
Etiketler: Son Dakika Uyuşturucu
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