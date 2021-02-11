1 Şubat'ta başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllardaki en kapsamlı kış tatbikatı,"Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" Kars'ta devam ediyor.

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Hedefler bir bir vuruldu

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, hava indirme harekatıyla başladı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi.

Tatbikatın fiili bölümü başarıyla sonlandı

ATAK'lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

[Fotoğraf: AA]

Tatbikatta askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları ortadan kaldırarak açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti.

[Fotoğraf: AA]

Yaralı kurtarma harekatının da icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da hedeflerini tam isabetle vurdu. Tatbikatta, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye uçağıyla havadan ikmal faaliyeti icra etti. Birliklere gerekli malzemeler uçaktan tatbikat alanına atıldı.

Tatbikatta 1268 personel görev alıyor

Tatbikatın sonunda, kargo uçağından Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının açıldığı atlayışla Seçkin Gözlemci Günü'nün fiili safhası sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanıldı.