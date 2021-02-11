Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile “Seçkin Gözlemci Günü”ne katılmak üzere tatbikat alanına geldi.

İlk olarak Esas Komuta Yeri’ne geçen Akar ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından tatbikatın durum özetine yönelik yapılan bilgilendirmenin ardından Akar, Hasanov yeni nesil üniteleri inceledi.

Ekmeği bölüştüler

Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile Komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi.

Akar ve Hasanov daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru’na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı’nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından “Allah Türk komandosunu korusun” dedi.

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu için yapılan tanıtımı izledi.

Yığma igloyu incelediler

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesislerinde de incelemelerde bulunan Akar ve Hasanov yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve Komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını da takip etti.

Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılanpersonelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkat çekti.