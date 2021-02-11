İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

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