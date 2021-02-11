Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enis Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı
Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı TBMM'de okundu. Kararın okunmasıyla Berberoğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.
Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.
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Etiketler: CHP MİT TBMM Enis Berberoğlu
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