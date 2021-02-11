Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP lideri Bahçeli, COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın planladığı şekilde COVID-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını kaydetti.
Bahçeli, "İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." dedi.
Etiketler: Devlet Bahçeli Koronavirüs Aşısı MHP
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