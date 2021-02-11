Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Kars'taki Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" törenine katıldı.

Akar konuşmasında, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidine, Yunanistan ile gerilime ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği, hak ve menfaatlerimizin korunmasıdır. pic.twitter.com/YLc27zu3BJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2021

"Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek"

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesi'nde devam eden Pençe Kartal- 2 Harekatı ile ilgili açıklama yapan Akar, "Son aldığımız istihbarı bilgiler çerçevesinde oradaki terörist varlığının devam ettiğini, belli yerlerde toplandıklarını bir saldırı hazırlığı içinde olduklarının öğrenilmesinin ardından hava kuvvetlerimizin desteğiyle Pençe Kartal-2 operasyonu başladı. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti. Irak'ın kuzeyinde mücadelemiz devam edecek. Sığınıkları teröristlerin başına yıktık" dedi.

Irak hükümetine mesaj

Akar Türkiye'nin NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetleri'nin daha etkin hale gelmesi için üzerine düşenleri yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'nin kuzeyinde gerekli operasyonlarımızı yaptık. Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım.https://t.co/ReCY8WtVo9 pic.twitter.com/aogFJM57vt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2021

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru parçalandı"

Bakan Akar Suriye'nin kuzeyi ile ilgili de "Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım" mesajını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan’ın bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Tehdit dilini bizim kabul etmemiz mümkün değil.https://t.co/ReCY8WtVo9 pic.twitter.com/bIF2XgsVT0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 11, 2021

Yunanistan ile gerilim

Konuşmasında Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığına işareit eden Akar şöyle konuştu:

"Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım. Tüm tahriklere rağmen biz diyalog istiyoruz.

İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri.

Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım."

Libya tepkisi: İnsaf diyoruz

Bakan Akar Doğu Akdenizdeki son durumla ilgili de şu ifadeleri kullandı. "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu? Bütün çevrelere 'insaf' diyoruz. Bunu görmeleri lazım."

Milli Savunma Bakanı Akar, COVID-19'la mücadele konusunda TSK'nın dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.