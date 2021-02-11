Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin başta ikili ticaret hacmi ve yatırımlar olmak üzere her alanda ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Körfez bölgesinin refah ve istikrarını, kendi refahımız ve istikrarımız olarak görüyoruz"

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargoyu kaldırmasının önemli bir başlangıç olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Körfez bölgesinin refah ve istikrarını, kendi refahımız ve istikrarımız olarak görüyoruz" dedi.

Libya'da yeni yönetimin sorunsuz bir şekilde yönetimi devralmasını dilediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Ankara'nın Libya'da, Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki sorunların çözümü için Katar ile omuz omuza çalışıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli"

Al Sani, kardeş ülke Türkiye'nin özellikle İran ve ABD arasındaki görüşmeler konusunda desteğini ve görüşünü değerlendirdiklerini aktardı.

Türkiye'ye Libya'da demokratik dönüşüm sürecini desteklediği için de teşekkürlerini sunan Al Sani, Libya halkını her zaman desteklediklerinin altını çizdi.

Al Sani, mevkidaşıyla aynı zamanda Suriye ve Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler çok özel ve önemli. İki ülke arasındaki dayanışmayı daha çok pekiştirmek isteriz" dedi.

Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu, Katar Emiri Şeyh Temim ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan ÇavuşoğluTwitter hesabından, "Katar, Körfez ihtilafından güçlenerek çıktı. Bu süreçteki liderliğinden dolayı (Şeyh Temim'i) tebrik ettik" mesajını paylaştı.