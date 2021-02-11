AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit askerler için başsağlığı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz." dedi. Çelik, Pençe Kartal-2 harekatında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak’ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekatında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." dedi.
Çelik, mesajında ayrıca şunları kaydetti;
Terörle mücadele ederken aynı zamanda terör devleti kurmak isteyen projelerle de mücadele ediyoruz. Ülkemize saldıranlara gereken cevabı vermeye devam ediyoruz. Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye düşmanı odakların desteğiyle ülkemize saldıran terör örgütleri tüm bölge için tehdittir. Türkiye’nin terörle mücadelesi ülke savunması ve bölge barışı için kilit önemdedir. Etrafımızda kurulmaya çalışılan terör devletçilikleri kararlı mücadelemiz sayesinde engellenmiştir.