Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC'ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de sağladıkları destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

"Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur"

Aşının çok önemli olduğunu belirten Pilli, "Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır. Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız" dedi.

Pilli, aşıların Türkiye'den gelmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu konuda KKTC halkı müsterih olsun, aşıda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da teyit etmiştir. Halkımızı en kısa sürede aşılayacağız" diye konuştu.

Daha önce 40 bin doz aşı gönderilmişti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC'de yaptığı açıklamada, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz" demişti.