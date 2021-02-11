Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 19:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama programına ilişkin açıklama yaptı.
Koca, "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" açıklamasında bulundu.
Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021
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