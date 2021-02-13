Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege'de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Hava Durumu
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