Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dereye düşen köpekler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’de itfaiye ekipleri dereye düşen 2 köpeği kurtardı.
Kocaeli'de Kumla Deresi'ne 2 köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede ihbar yapılan yere ulaşan İtfaiye ekipleri merdivenle dereye indi. Görevliler köpekleri yakaladı. Yakalanan köpekler itfaiye erlerinin kucağında merdivenle dereden çıkarıldı.
İtfaiye erleri, daha sonra hayvanları elleriyle kurulayıp besledi.
Etiketler: İtfaiye
Sıradaki Haber
Jandarma'dan 50. evlilik yıldönümünü kutlayan çifte sürpriz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz