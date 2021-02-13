Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetinde 24'ncü buluşma
[Fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır annelerinde 24. buluşmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Soylu, "Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor" dedi. Soylu paylaşımında terörle mücadelede kararlık mesajı da verdi.
Süleyman Soylu, "Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek" dedi.
Diyarbakır Annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) February 13, 2021
Aile sayısı arttıkça,
İkna ile buluşmalar arttıkça,
Devletimize güvenle birlikte,
Emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti Süleyman Soylu HDP Terör Örgütü PKK/YPG
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