Mesleğe gönüllü olarak başladı. Kısa sürede erkek meslektaşlarını kıskandıran profesyonelliğe ulaştı.

DSİ 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nde görevli Perihan Kaya, Türkiye'nin tek kadın formeni olarak 5 yıl önce mesleğe adım attı.

Perihan Kaya, büro personeli olarak mesleğe başladığını belirterek, "Makinalar ilgimi çekti. Bir şeyi yerinde görmek yerinde yaşamak daha güzel" dedi.

43 yaşındaki Perihan Kaya, masa başındaki detaylı hazırlık hazırlık sürecinin ardından her gün sahaya adım atıyor.

Proje alanındaki çalışmaları denetliyor. Özellikle taşkın dönemlerinde günün her saati iş makinelerinin başına geçiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Önce makina çok devasa olduğu için korkuyorsunuz yani sağa sola çarpmamaya, bu çok önemli. Kendi çabamla, isteğimle gönüllü olarak önce beko kullanmayı sonra dozer kullanmayı öğrendim. İnceliklerini de operatör arkadaşlarımdan yardım alarak yaptım"

Türkiye'nin tek kadın formeni mesleğini uzun yıllar başarıyla sürdürmekte kararlı.

Haber: Ramazan Düzgün



Kamera: Fatih Şenel