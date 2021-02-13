Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Edirne'de etkisini gösterdi. Karın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.
Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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