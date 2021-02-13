Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda kar yağışı ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Kar yağışı ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı Ege Denizi
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