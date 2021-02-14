Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beypazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü
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