Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şaban Ç. idaresindeki özel bir hastaneye ait ambulans, İstanbul Caddesi Aypa Kavşağı mevkiinde Emin E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, ambulans sürücüsü ile yanındaki sağlık personeli Harun Ö. yaralandı.
Özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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