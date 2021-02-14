İstanbul'da beklenen kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren başladı. Yağış, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’nın üzerini beyaz örtü ile kapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar temizleme çalışmaları yapılıyor

Eminönü Yeni Cami ve çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, Mısır Çarşısı yakınlarındaki bazı dükkanlar da açık.

Trafikteki araçlar, herhangi bir kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrediyor.

Ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için önceden önlemlerini alan ekiplerin çalışması sonucu ana arterlerde kar yağışı nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

İlçe belediye ekipleri de ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.