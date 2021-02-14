Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın 8 derece ile Van’da ölçülmesi bekleniyor.

Bölgede rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü’nde ise kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Vatandaşların çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.