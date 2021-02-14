Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul Havalimanı'nda sindirim sisteminde kapsüller içinde 882 gram eroin ve 508 gram metamfetamin taşıyan İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda İran uyruklu 4 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şüphelilerin sindirim sisteminde 92 küçük kapsül şeklinde 882 gram eroin ve 12 büyük kapsül şeklinde 508 gram metamfetamin ele geçirildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin havalimanı içinde ilerlerken polis ekiplerince durduruldukları anlar görülüyor.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Uyuşturucu
Son Haberler
- 12:25
- 12:23
- 11:46
- 11:42
- 11:30
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz